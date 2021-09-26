Александр Усик победил британца единогласным решением судей.

Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александр Усик после боя зашел в раздевалку к Энтони Джошуа.

Видео в Instagram опубликовал член команды Усика Сергей Лапин.

Усик принес Джошуа чемпионские пояса. "Это твои", - сказал украинец.

Британец ответил ему: "Скоро увидимся". Усик, уходя, сказал то же самое.

Отметим, что Усик получит новые пояса, которые сделают специально для него, а те, которые были у Джошуа, останутся ему на память.

Боксеры также сделали совместное фото.

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Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.

Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.

Автор: Антон Дударь