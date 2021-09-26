Александр Усик и Энтони Джошуа после боя / фото twitter.com/MatchroomBoxing
Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александр Усик после боя зашел в раздевалку к Энтони Джошуа.
Видео в Instagram опубликовал член команды Усика Сергей Лапин.
Усик принес Джошуа чемпионские пояса. "Это твои", - сказал украинец.
Британец ответил ему: "Скоро увидимся". Усик, уходя, сказал то же самое.
Отметим, что Усик получит новые пояса, которые сделают специально для него, а те, которые были у Джошуа, останутся ему на память.
Боксеры также сделали совместное фото.
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Усик - Джошуа: итоги боя
- Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
- Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
- Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.
- Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.
- Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.
- Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.