Ранее лишь двум боксерам удавалось стать чемпионами и в первом тяжелом весе, и в супертяжелом.

Александр Усик в Лондоне победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Как сообщает Tribuna.com, Усик стал лишь третьим боксером в истории, которому удалось стать чемпионом мира и в первом тяжелом весе, и в супертяжелом. Ранее эта вершина покорилась Эвандеру Холифилду и Дэвиду Хэю.

Украинец - второй после Холифилда, кто стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а затем завоевал несколько поясов в супертяжелом.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжелой весовой категории, после Виталия и Владимира Кличко.

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Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.

Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.

Автор: Антон Дударь