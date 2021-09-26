Александр Усик в Лондоне победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
Как сообщает Tribuna.com, Усик стал лишь третьим боксером в истории, которому удалось стать чемпионом мира и в первом тяжелом весе, и в супертяжелом. Ранее эта вершина покорилась Эвандеру Холифилду и Дэвиду Хэю.
Украинец - второй после Холифилда, кто стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а затем завоевал несколько поясов в супертяжелом.
Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжелой весовой категории, после Виталия и Владимира Кличко.
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Усик - Джошуа: итоги боя
- Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
- Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
- Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.
- Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.
- Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.