Реванш Усика с Дюбуа станет не только спортивным событием, но и рекордным контрактом в карьере украинца - 132 миллиона долларов за бой без участия Саудовской Аравии.

19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится исторический бой между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира. Этот бой станет самым дорогим для обоих боксеров, пишет портал Sport.ua.

Рекордные гонорары

По информации инсайдеров, боксеры получат за этот поединок рекордные для обоих суммы:

Александр Усик - 132 миллиона долларов

Даниэль Дюбуа - 71 миллион долларов

Эти суммы превышают даже гонорары за мегабои Усика с Тайсоном Фьюри, проходившие под патронатом Саудовской Аравии.

Видео дня

Предыдущие гонорары Усика:

Усик - Джошуа И: 13 млн$

Усик - Джошуа II: 35 млн$

Усик - Фьюри І: 45 млн$

Усик - Фьюри II: 104,5 млн$

Усик - Дюбуа: история противостояния в сумах

Первый поединок Усика с Дюбуа состоялся в 2023 году в Польше и имел скромный бюджет - 8-10 млн долларов, из которых украинский боксер получил около 75%.

Сейчас же интерес к реваншу существенно вырос, а вместе с ним - и коммерческая ценность боя.

На карту поставлены все основные пояса в супертяжелом весе: WBA, WBC, IBF, WBO и IBO. Усик - действующий абсолютный чемпион, Дюбуа - официальный претендент и обладатель титула IBF.

Бой Усик - Дюбуа II может войти в историю не только спортивным результатом, но и финансовыми масштабами. Усик - первый украинский боксер, который может получить более 100 млн долларов дважды подряд, подтверждая статус суперзвезды мирового бокса.

Усик - Дюбуа 2 - что известно о бое

Ночь с 19 на 20 июля станет исторической для мира бокса. Именно в эту ночь состоится поединок-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Начало трансляции - в 19:30 по киевскому времени, ориентировочный выход боксеров на ринг - около полуночи (00:00), уже в воскресенье, 20 июля.

Александр Усик имеет безупречный профессиональный рекорд - 23 победы, 0 поражений, 14 нокаутов (примерно 61% нокаутов).

Дениэль Дюбуа имеет рекорд 22 победы, 2 поражения, 21 нокаут (95% KO). В его активе - чемпионство в IBF.

Перед боем Александр Усик мощно обратился к украинцам. "Дорогие украинцы, фанаты, друзья и неприятели, кто будет смотреть этот поединок в субботу, я хочу вас поблагодарить за вашу силу, за вашу поддержку и за то, что вы меня мотивируете. За то, что даете силу, за то, что вы мне помогаете", - отметил Усик в видео, опубликованном платформой DAZN Boxing.

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