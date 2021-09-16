Иван Редкач заявил, что свой ответ даст 17 сентября.

Скандальный украинский боксер Иван Редкач заявил, что ему предложили 500 тысяч долларов за российское гражданство.

Об этом Редкач сообщил в Instagram.

"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов?! Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли?", - написал боксер.

При этом он сообщил, что свой ответ скажет 17 сентября.

Напомним, ранее Редкач оскандалился своим заявлением об украинцах, заявив, что не любит их.

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Иван Редкач: карьера и скандалы

Автор: Антон Дударь