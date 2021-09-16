Иван Редкач может получить российский паспорт / фото boxingscene.com
Скандальный украинский боксер Иван Редкач заявил, что ему предложили 500 тысяч долларов за российское гражданство.
Об этом Редкач сообщил в Instagram.
"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов?! Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли?", - написал боксер.
При этом он сообщил, что свой ответ скажет 17 сентября.
Напомним, ранее Редкач оскандалился своим заявлением об украинцах, заявив, что не любит их.
Читайте также"Брехун и интриган": известные украинские боксеры схлестнулись в сети
Иван Редкач: карьера и скандалы
- Редкач провел на профи-ринге 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.
- 18 апреля Редкач странно проиграл Реджису Прогрейсу и стал объектом насмешек.
- Перед этим 25 января 2020-го он проиграл Дэнни Гарсии. При этом украинец во время боя укусил соперника, за что был дисквалифицирован на полгода.
- За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он неоднократно высказывался в их сторону, в частности, называл их религиозность "пафосом и наигранностью". Также Редкач рассказывал о том, что у него был конфликт с Ломаченко в церкви.
- Редкач также попадал в ряд других историй. Например, в 2018 году он разгневал сети своим постом со словами "Украина + Россия = дружба".
- Недавно Редкач сцепился в сети с другим украинским боксером Денисом Беринчиком.