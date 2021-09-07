Спортсмен стал объектом насмешки из-за неудачного боя с американцем Реджисом Прогрейсом.

Скандальный украинский боксер Иван Редкач признался поклонникам в соцсети, что не любит людей, которые живут в Украине.

Так спортсмен ответил на вопросы от фаната в Stories Instagram.

У Редкача поинтересовались, любит ли он Украину. Иван объяснил: "Люблю очень Украину. Не люблю людей, которые там живут, без мечты и мотивации. Без своего мнения. Нищие в душе".

Позже один из сторонников боксера написал, что, мол, вернулся из Чехии домой и не может дождаться, когда уже сделает документы и уедет "в любую страну Европы".

На что Редкач ответил: "Покидайте зону комфорта. Зона комфорта – это тюрьма".

Стоит заметить, что в предыдущих постах Редкач тепло высказывался об Украине. В заметке за 2020 год спортсмен с сине-желтой прической поздравляет украинцев с Днем Независимости: "С праздником, Украина, граждане Украины! Наша страна – самая сильная, (как) и люди, которые в ней живут. Вместе мы – сила, мы – непобедимы".

Однако уже в апреле 2021 года после громкого поражения американцу Реджису Прогрейсу Редкач выразил сожаление, что живет в Украине, в ответ на многочисленную критику со стороны украинских фанов, которые обвиняли боксера в симуляции.

В 2014-м боксер стал чемпионом USBA в легком весе. На профессиональном ринге Иван провел 30 боев. На его счету 23 победы, 6 поражений и 1 ничья. В 2018-м соцсети разгневал его пост об "Украина + Россия = дружба".

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Автор: Яна Ставская