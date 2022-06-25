Было собрано 70 000 гривен.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко выставил свой пояс WBC Asia на аукцион. Лот был продан за 70 тысяч гривен.

Об этом сообщает Tribuna.com.

27-летний киевлянин продал чемпионский пояс на благотворительном аукционе, чтобы помочь сиротам из Донецкой области. Семья с пятью детьми осталась без мамы, которую убили российские оккупанты.

Все вырученные средства за пояс Сиренко уже перечислили 18-летнему Вячеславу Ялову из поселка Верхнеторецкое Донецкой области. Мать парня умерла на его руках от травм, полученных в результате взрыва российского снаряда. Юноша вынужден ухаживать за четырьмя младшими братьями и сестричками.

"Славик, Даниил, Тимур, Николетта и Оливия – дети, чью историю я узнал из телевизионного сюжета. Рад, что мое желание им помочь совпало с вашим желанием помогать семьям, пострадавшим от войны. Благодарю Вас. Спасибо всем, кто помог провести этот аукцион и узнать о нем как можно большему количеству людей", - написал Сиренко в соцсетях.

Напомним, Сиренко свой последний бой провел против своего соотечественника Андрея Руденко в декабре 2021 года. Влад одержал победу техническим нокаутом. Сиренко - главный украинский супертяж после Александра Усика.

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