В рамках вечера бокса в Броварах состоялся бой двух известных украинцев.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко в Броварах провел бой против своего соотечественника Андрея Руденко.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса, где главным событием является встреча Дениса Беринчика с россиянином Исой Чаниевым. 26-летний Сиренко и 38-летний Руденко сражались в андеркарде.

Молодость победила опыт: в 6-м раунде рефери остановил избиение Руденко. Сиренко досрочно победил. Владислав стал обладателем поясов WBC Asia и WBO Asia Pacific.

Сиренко одержал 19-ю победу в 19 боях на профи-ринге (в 16-й раз - досрочно). Руденко одержал 34 победы в своей карьере при теперь уже шести поражениях.

Сиренко - молодой проспект, подающий большие надежды. Эта победа утвердила его в статусе главного супертяжеловеса Украины после Александра Усика.

Видео обзор боя

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Автор: Артем Будрин