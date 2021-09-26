"Мы не зря переживали", - отметил Виталий Кличко.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и украинский боксер Василий Ломаченко встретились в раздевалке Александра Усика после его боя с Энтони Джошуа.

Все они поддерживали Усика в Лондоне.

Видео появились в Instagram lomus_official и на странице Кличко.

На первом видео можно увидеть, как легенды украинского спорта общаются друг с другом. Правда, видео было выложено без звука.

На втором видео Шевченко говорит: "Бой закончился, мы выиграли". Кличко добавляет: "Мы не зря переживали, и все получилось". После этого в кадре вместе с ними появляется Усик.

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.

Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.

Автор: Антон Дударь