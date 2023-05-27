"Шахтеру" достаточно сыграть вничью, чтобы досрочно стать чемпионом УПЛ.

В воскресенье, 28 мая, состоится центральный поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встретятся два претендента на чемпионский титул "Шахтер" и "Днепр-1".

Встреча команд пройдет на стадионе "Арена Львов".

В матче прошлого тура УПЛ "Шахтер" разгромил луганскую "Зарю" (3:0), а "Днепр-1" сенсационно проиграл полтавской "Ворскле" (1:2). Таким образом, "горняки" получили преимущество накануне очной встречи с командой Александра Кучера.

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На данный момент в активе донецкого клуба 69 набранных очков, у "Днепра-1" - 64 балла. Чтобы досрочно стать чемпионом Украины "Шахтеру" достаточно сыграть вничью с днепрянами.

Шахтер - Днепр-1: прогноз

Фаворитом ключевого матча сезона УПЛ букмекеры считают донецкую команду. Так, ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 1,84. Коэффициент на триумф "Днепра-1" - 3,95. Ничья - 3,90.

По мнению аналитиков, дуэль "Шахтера" и "Днепра-1" должна получиться результативной. Сделать ставку на тотал голов больше 2,5 можно с коэффициентом 1,67. На тотал меньше 2,5, в свою очередь, коэффициент - 2,20.

Наиболее вероятным исходом матча "Шахтер" - "Днепр-1" букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на данный результат - 8,00.

Шахтер - Днепр-1: трансляция

В прямом эфире главный матч сезона УПЛ можно будет посмотреть двумя на телеканале Setanta Sports, а также на OTT-платформе Setanta Sports.

Начало встречи - в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, в матче первого круга УПЛ "Днепр-1" в Ужгороде одержал победу над "Шахтером" со счетом 2:1. Победу подопечным Кучера принесли голы Пихаленка и Довбика. В составе "горняков" гол забил Михаил Мудрик.

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