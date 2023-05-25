"Шахтер" вплотную приблизился к завоеванию чемпионского титула в УПЛ.

В среду, 24 мая, были сыграны четыре матча в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.

Главной сенсацией дня стало поражение "Днепра-1" в поединке с полтавской "Ворсклой". Подопечные Александра Кучера первыми открыли счет в игре - на 3-й минуте забил Доминго Бланко. Однако полтавчанам удалось довольно быстро отыграться - на 11-й минуте пенальти реализовал Скляр. В компенсированное к первому тайму время Кане отправил второй мяч в сетку ворот "Днепра-1", который в итоге и принес победу команде Виктора Скрипника.

"Шахтер" в центральном матче 28-го тура УПЛ одержал разгромную победу против "Зари". Три очка "горнякам" принесли голы Судакова, Бондаренко и Келси.

Разгромную победу добыли в этом туре также и футболисты киевского "Динамо". Подопечные Александра Шовковского в гостях выиграли у "Колоса".

Результаты 28-го тура УПЛ

"Днепр-1" - "Ворскла" - 1:2

Голы: Бланко, 4 - Скляр, 14 (пен.), Кане, 45+4

Обзор матча:

"Заря" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келси, 83

Обзор матча:

"Верес" - "Александрия" - 2:2

Голы: Клец, 26, Вовченко, 55 - Ковалец, 10, Михайленко, 17

Обзор матча:

"Колос" - "Динамо" - 0:3

Голы: Волынец, 9 (автогол), Андриевский, 68, Волошин, 90+3

Обзор матча:

Турнирное положение команд в УПЛ

Победа в этом туре позволила "Шахтеру" укрепить лидерство в УПЛ. За два тура до финиша "горняки" опережают "Днепр-1" на 5 очков. "Заря", в свою очередь, потеряла шансы на чемпионство.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Днепра-1". "Горнякам" достаточно сыграть вничью, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул.

Киевское "Динамо" с 56 очками занимает 4-ю позицию в турнирной таблице. "Александрия" с 43 баллами идет пятой.

Отметим, что еще четыре матча в рамках 28-го тура чемпионата Украины по футболу будут сыграны в четверг, 25 мая.

Матчи 29-го тура УПЛ состоятся 28 и 29 мая.

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