Чемпион мира подчеркнул, что должен серьезно отнестись к поединку с украинцем.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа поделился своим мнением об украинском боксере Александре Усике, который станет его следующим соперником.

Как передает BoxingScene, Джошуа сравнил Усика с Тайсоном Фьюри, поединок с которым у британца сорвался.

"Я был готов к бою с Фьюри, но мы движемся вперед. У меня есть новый претендент на титулы, который так же хорош, как Фьюри", - подчеркнул Джошуа.

Британец отметил, что Усика нельзя недооценивать:

"Я должен серьезно отнестись к нему. Усик непременно активизируется и примет бой. Это то, что мне нужно - серьезный соперник".

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Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира: WBO, WBA, IBF и IBO.

20 июля стало известно, что Усик и Джошуа подписали контракты на бой. Он состоится 25 сентября.

В контракт на этот поединок прописан реванш на случай победы Усика.

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Автор: Антон Дударь