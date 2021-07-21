Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа поделился своим мнением об украинском боксере Александре Усике, который станет его следующим соперником.
Как передает BoxingScene, Джошуа сравнил Усика с Тайсоном Фьюри, поединок с которым у британца сорвался.
"Я был готов к бою с Фьюри, но мы движемся вперед. У меня есть новый претендент на титулы, который так же хорош, как Фьюри", - подчеркнул Джошуа.
Британец отметил, что Усика нельзя недооценивать:
"Я должен серьезно отнестись к нему. Усик непременно активизируется и примет бой. Это то, что мне нужно - серьезный соперник".
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Бой Усик - Джошуа: главное
- Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.
- Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.
- Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.
- На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира: WBO, WBA, IBF и IBO.
- 20 июля стало известно, что Усик и Джошуа подписали контракты на бой. Он состоится 25 сентября.
- В контракт на этот поединок прописан реванш на случай победы Усика.
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