Британский боксер признался, что самым сложным соперником для него является он сам и его психологическое состояние.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о своем самом сложном сопернике.

Именитый британец заявил, что самый сложный для него соперник - это он сам. "Цыганский король" признался, что самой сложной битвой для него является его психическое здоровье.

"Самый сложный соперник - это я сам. Каждый раз. Единственный человек, который может победить Тайсона Фьюри - это он сам. Ментально.

Самая тяжелая битва, которую я когда-либо вел - это психическое здоровье. Вы никогда, никогда не сможете победить его. Никогда", - приводит слова Фьюри BoxingSocial.

Отметим, что Тайсон Фьюри является непобедимым чемпионом мира по боксу. Одиозный британец владеет титулом WBC. За свою карьеру он провел 34 боя, в которых одержал 33 победы. Еще один бой завершился вничью.

Фьюри также в свое время владел титулами IBF, WBA, WBO и IBO. В октябре 2016 года "Цыганский король" добровольно отказался от своих чемпионских титулов из-за невозможности их защищать по причине психологических проблем, депрессии и проблем с наркотиками

Свой следующий бой Тайсон Фьюри проведет против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Поединок пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

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