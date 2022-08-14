"Говори с миром, демонстрируй то, что ты должен демонстрировать. Пусть раздается гимн, пусть развевается флаг", - говорили Усику раненые воины ВСУ.

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, как его клиент колебался, стоит ли проводить реванш против Энтони Джошуа во время войны.

Красюк дал интервью для 24 канала.

Усика убедили выйти на бой воины ВСУ.

"Уговорить Усика выехать из Украины было очень сложно. Первый день войны его застал не в Украине, он возвращался в Украину как мог. 26 февраля он уже был в Киеве.

Сразу присоединился к рядам территориальной обороны. Опять же, он не любит, когда об этом рассказывают, но сам он об этом не расскажет. Патрулировал свой округ, регион так же с ребятами, похожими на него. Он имеет много друзей чиновников, в Вооруженных Силах Украины - много с кем общался и советовался по этому поводу.

Ни разу он не слышал: "Нет, нет, Саша. Оставайся в Украине. Делай то, что ты делаешь, потому что это необходимо".

Все без исключения люди говорили: "Саша, собирайся. Ты – рупор мирового масштаба. Ты сможешь помочь Украине. Ты сможешь донести миру, что на самом деле происходит. Чем больше будет внимания к Украине, тем лучше для нас. Нам нужны победы. Ты профессиональный боксер, поэтому, пожалуйста, занимайся своим делом".

Усик начал колебаться, действительно ли надо участвовать в этом поединке. Последней каплей была его поездка в госпиталь с ранеными бойцами. Не один раз он это делал в разных регионах Украины. Последней каплей, кажется, было, когда он во Львове приехал в госпиталь.

Все ребята с тяжелыми ранениями собрались и все как один сказали, что "нам нужна твоя победа, иди и сражайся. Говори с миром, демонстрируй то, что ты должен демонстрировать. Пусть раздается гимн, пусть развевается флаг".

Это было последней каплей, после которой Усик позвонил и уже принял решение начать организационную работу. Дальше организационная работа уже была за нами. В конце марта мы выехали из Украины организованной группой, устроили подготовительный лагерь и сейчас находимся на финишной прямой", - сказал Красюк.

Напомним, что 20 августа в Саудовской Аравии состоится реванш между украинским и британским боксерами. Букмекеры назвали Усика фаворитом реванша.

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