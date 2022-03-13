Екатерина Усик, жена Александра Усика, опубликовала фото поврежденных православных церквей в Украине, которые попали под бомбы российской армии.

Екатерина выложила Instagram-сторис.

"Украинская православная церковь к чему? К чему люди? Или Московская добро дала... Этому не будет прощения! Никогда! Бог все видит. И это тоже. Россия будет гореть в аду! Хотя они уже давно в нем живут", – подписала фотографии Усик.