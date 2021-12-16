Александр Усик и Энтони Джошуа / фото twitter.com/MatchroomBoxing
Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксера Энтони Джошуа, рассказал, что реванш его клиента с Александром Усиком может состояться в Саудовской Аравии.
Цитирует Хирна Вoxingnews24.
"То, что WBC санкционировала бой Фьюри - Уайт, положило конец слухам о том, что Джошуа отойдет в сторону и даст провести поединок Усик - Фьюри. Мы ищем место, где должен состояться реванш Усик - Джошуа. Сейчас проходят встречи в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока, чтобы получить самые выгодные условия", - заявил Хирн.
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Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.