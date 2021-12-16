Эдди Хирн раскрыл подробности организации повторного поединка между звездными супертяжами.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксера Энтони Джошуа, рассказал, что реванш его клиента с Александром Усиком может состояться в Саудовской Аравии.

Цитирует Хирна Вoxingnews24.

"То, что WBC санкционировала бой Фьюри - Уайт, положило конец слухам о том, что Джошуа отойдет в сторону и даст провести поединок Усик - Фьюри. Мы ищем место, где должен состояться реванш Усик - Джошуа. Сейчас проходят встречи в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока, чтобы получить самые выгодные условия", - заявил Хирн.

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Автор: Артем Будрин