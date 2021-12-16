Энтони Джошуа, Эдди Хирн (посредине) и Александр Усик / фото boxingscene
Александр Усик отметился забавной выходкой в Дубае. 34-летний боксер посетил Всемирную выставку "Экспо-2020" и встретил там Эдди Хирна - промоутера Энтони Джошуа, с которым украинец готовится провести реванш.
Хирн давал интервью телевизионщикам, а Усик влез в кадр, обнял британца и сделал гримасу с неизвестными звуками. Эдди громко засмеялся.
"Срочно нужен переводчик", - написано рядом с видео.
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Напомним, что первый бой завершился победой Усика над Джошуа единогласным решением судей.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.