Украинский боксер тепло обнял Эдди Хирна.

Александр Усик отметился забавной выходкой в Дубае. 34-летний боксер посетил Всемирную выставку "Экспо-2020" и встретил там Эдди Хирна - промоутера Энтони Джошуа, с которым украинец готовится провести реванш.

Хирн давал интервью телевизионщикам, а Усик влез в кадр, обнял британца и сделал гримасу с неизвестными звуками. Эдди громко засмеялся.

"Срочно нужен переводчик", - написано рядом с видео.

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Напомним, что первый бой завершился победой Усика над Джошуа единогласным решением судей.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Артем Будрин