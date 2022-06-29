Александр Красюк прокомментировал предстоящий реванш Усика против Джошуа.

Александр Красюк, промоутер обладателя поясов WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о дополнительной мотивации украинского боксера перед реваншем с Энтони Джошуа.

По словам промоутера, победа Усика над Джошуа станет стимулом для всей Украины.

"Сердца всей нации будут с ним, будут поддерживать Усика в этом крайне важном поединке для всей страны. Украине нужна победа. Она будет служить мотивацией для всей нации. Это будет не просто дополнительный, а невероятный стимул победить. Усик посвятит эту победу всей Украине", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу "SecondsOut".

Также Александр Красюк рассказал, как Усик решил согласиться на проведение реванша с Джошуа.

"Это действительно абсолютно чрезвычайная ситуация для всех украинцев. Каждый день умирает много людей. Это было действительно неожиданное вторжение в нашу страну. В первые дни это был шок. Для каждого из нас.

Потом, как это обычно происходит с людьми, мы начали привыкать к этому. Как-то. И по прошествии нескольких недель к тебе возвращается способность думать и ты начинаешь должным образом все анализировать. Нам понадобилось время, определенные усилия и стремление сделать бой возможным.

Усик защищал свой дом. У него была возможность пообщаться со многими солдатами, он посещал госпитали. Большинство солдат говорили ему ехать и сражаться. Потому что принять участие в мероприятии мирового уровня поможет Украине в другом смысле. Это привлечет внимание к Украине десятки миллионов людей по всему миру: флаг Украины будет в ринге, гимн Украины будет услышан.

Это был момент, когда он принял свое личное окончательное решение участвовать. Затем мы занялись переговорами, получили официальное разрешение от государства на выезд из страны, чтобы поучаствовать в этом поединке.

Мы покинули страну вместе с Усиком в один день, через один и тот же пограничный пункт и в одной очереди", – сказал Красюк.

Бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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