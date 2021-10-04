Фрэнк Уоррен подчеркнул, что Александр Усик вообще не похож на Энди Руиса.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Тайсона Фьюри не верит, что Энтони Джошуа сможет победить Александра Усика в реванше, который планируется на февраль-март.

Об этом Уоррен сказал в своем интервью для Boxingscene.

"Неделю назад на стадионе "Тоттенхэма" были яркие фейерверки, но они оказались единственными выстрелами от угла Энтони Джошуа. Александр Усик потушил огонь Эй-Джея. Как же мы все хотели бы увидеть Фьюри против Джошуа на пике их возможностей. Но теперь этого не будет", - отметил Уоррен.

"Усик сейчас - великий игрок в супертяжелом весе. Я не хочу добивать Джошуа, потому что лежачего не бьют. Но я не могу представить, что его реванш с Усиком будет существенно отличаться от того, что мы уже видели. В отличие от Энди Руиса, предыдущего обидчика Джошуа, которого одолел Энтони затем в повторном бою, Усик не будет скитаться по вечеринкам и не потеряет ужасным образом свою форму", - рассказал промоутер.

"Бой с Усиком - очевидное решение при условии, что у нас все хорошо сложится 9 октября", - добавил наконец Уоррен, имея в виду поединок Фьюри против Деонтея Уайлдера.

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Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Автор: Артем Будрин