Василий Ломаченко в этом году на ринг не вернется.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может провести бой против Джорджа Камбососа в следующем году.

Об этом рассказал глава Top Rank Боб Арум. Он также подтвердил информацию о том, что украинец решил взять паузу в карьере.

"Ломе кажется, что его обманули в бою с Хейни, этот поединок был противоречивым по отношению к победителю.

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Я думаю, что Ломаченко взял паузу. Возможно, мы попытаемся устроить ему бой с Камбососом в Австралии в следующем году", - сказал Арум в комментарии Pro Boxing Fans.

Напомним, в мае этого Василий Ломаченко упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, проиграв американцу Девину Хейни единогласным решением судей.

Ожидалось, что следующим соперником Василия станет Шакур Стивенсон, который неоднократно вызывал украинца на поединок. Однако Ломаченко принял решение взять перерыв.

Таким образом, WBC санкционировала бой между Шакуром Стивенсоном и Фрэнком Мартином за вакантный титул.

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