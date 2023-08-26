Интересно, что на предыдущем поединке Ломаченко Усика не было среди присутствующих.

Василий Ломаченко прибыл в польский Вроцлав, где его кум Александр Усик будет защищать пояса в бою против британского боксера Дэниэля Дюбуа.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию поединка.

Фото Ломаченко во Вроцлаве опубликовал польский журналист Яцек Яник.

Видео дня

Усик - Дюбуа: перед боем

26 августа в Польше пройдет вечер бокса, в котором выступят украинские спортсмены Денис Беринчик, Василий Чеботарь, Ярослав Харциз, Даниэль Лапин, Федор Черкашин, Дмитрий Митрофанов, Александр Соломенников.

После 23:30 по киевскому времени ожидается главное событие вечера - выход на ринг Усика и Дюбуа.

На дуэль взглядов из Дюбуа Усик пришел с флагом, на котором было написано "Крепость Бахмут".

На взвешивании Усик показал 100,2 кг, а Дюбуа - 105,8 кг.

На кону в поединке, который состоится сегодня, будут стоять пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик.

Вас также могут заинтересовать новости: