Экс-чемпион мира заявил, что стал более религиозным после поражения от Теофимо Лопеса.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко рассказал о роли религии в своей жизни, подчеркнув, что стал более религиозен после поражения от Теофимо Лопеса, которое потерпел в прошлом году.

Ломаченко цитирует журнал The Ring.

"После поражения от Лопеса я стал более религиозным человеком. В поисках своей религии я становлюсь более дисциплинирован в жизни, но моя точка зрения не сосредоточена на вере", - отметил Ломаченко.

"Я являюсь прихожанином Русской православной церкви, и это помогло мне стать более дисциплинированным в жизни", - добавил боксер.

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Напомним, в ночь с 11 на 12 декабря по Киеву Ломаченко проведет бой против ганца Ричарда Комми.

Василий Ломаченко: скандалы из-за религии

Автор: Антон Дударь