Бывший чемпион мира Василий Ломаченко рассказал о роли религии в своей жизни, подчеркнув, что стал более религиозен после поражения от Теофимо Лопеса, которое потерпел в прошлом году.
Ломаченко цитирует журнал The Ring.
"После поражения от Лопеса я стал более религиозным человеком. В поисках своей религии я становлюсь более дисциплинирован в жизни, но моя точка зрения не сосредоточена на вере", - отметил Ломаченко.
"Я являюсь прихожанином Русской православной церкви, и это помогло мне стать более дисциплинированным в жизни", - добавил боксер.
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Напомним, в ночь с 11 на 12 декабря по Киеву Ломаченко проведет бой против ганца Ричарда Комми.
Василий Ломаченко: скандалы из-за религии
- В начале 2020 года Ломаченко разместил в сети ролик о православной вере, в котором присутствовал российский спецназ. На шквал критики в свой адрес Ломаченко ответил стихами, а видео со своей страницы в Instagram так и не удалил.
- В мае 2020-го подписчиков возмутил очередной религиозный пост боксера.
- Украинский боксер Иван Редкач высмеял Ломаченко из-за совета "рисовать кресты на дверях", а также назвал религиозность Ломаченко и Александра Усика "пафосом и наигранностью".
- Вместе с Усиком Ломаченко поздравлял православных христиан с Пасхой в компании российских артистов и священников.
- Кроме того, в прошлом году Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о вере, после чего попали в базу "Миротворца".