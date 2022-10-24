Василий Ломаченко высказался также о войне, которую РФ развязала в Украине.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко перед боем против американца Джемейна Ортиса заявил, что всегда горд представлять Украину на международном уровне.

34-летний боксер отметил, что для него честь выступать под украинским флагом.

"Ты родился в этой стране, рос вместе с ней. Наша страна дала тебе возможность стать спортсменом, представляющим ее. Конечно, это очень важно для меня, для всех наших спортсменов. Ты должен представлять свою страну. Безусловно, это всегда честь для меня", - сказал Ломаченко в документальном фильме Battle Lines: Lomachenko.

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Кроме того, Василий Ломаченко высказался о полномасштабной войне в Украине, которую развязала РФ.

"В первый день войны ты не можешь в это поверить, не можешь воспринимать это очень серьезно. Но на второй, третий день ты осознаешь реальность и понимаешь, что это настоящая война и большая проблема для людей.

Так как я чувствовал ответственность перед своей семьей, перед своей страной, перед людьми, которые живут вокруг меня, я остался в Украине. Я пошел к военным, взял военную форму, оружие и остался защищать нашу страну", - заявил Ломаченко.

Напомним, с первых дней войны Ломаченко присоединился к терробороне Белгород-Днестровского, а позже вступил в ряды ВСУ. Затем 34-летний боксер покинул Украину, чтобы подготовиться к бою с Джемейном Ортисом.

Ломаченко - Ортис: перед боем

Бой Василия Ломаченко против Джемейна Ортиса запланирован на 29 октября. Поединок пройдет в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом), один бой завершился вничью.

Свой последний бой Ортис провел 21 мая 2022 года против Джамейна Ортиса. Ортис победил единогласным решением судей.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

Последний раз Ломаченко боксировал 11 декабря 2021 года, когда единогласным решением судей победил Ричарда Комми.

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