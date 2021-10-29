Роландо Ромеро оскорбил украинского боксера.

Непобедимый американский боксер легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) высказался в адрес украинца Василия Ломаченко.

В комментарии YouTube-каналу Boxtalk101 Ромеро выразил мнение, что чемпион мира Теофимо Лопес не должен давать реванш Ломаченко.

"Должен ли Теофимо дать Ломаченко реванш? Нет. Пошел он нах*й. Лома не заслужит реванш, если победит Ричарда Комми, потому что гребаный Тео побил их обоих (Комми и Масайоши Накатани, - Прим.). Вы думаете, гребаный Лома нокаутирует Комми так же, как это сделал Теофимо? У Тео нет никакой потребности с ним драться, у него есть более крупная рыба. Если он подерется с ним снова, то это ему ничего не даст", - сказал Ромеро.

"Не думаю, что победа Ломаченко над Накатани была чем-то особенным. Накатани никогда не был хорош, его лучшей победой была победа над Вердехо - гребаным очень маленьким бойцом", - добавил он.

Ромеро также выразил мнение, что Ломаченко не умеет продавать свои поединки:

"Гребаный Ломаченко даже не продает бои. Он не говорит по-английски. Если ты не владеешь английским или испанским, то не продаешь бои".

Напомним, Ломаченко 11 декабря проведет бой против Комми. Лопес в своем следующем поединке будет защищать пояса против Джорджа Камбососа-младшего. Поединок запланирован на 27 ноября.

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Ломаченко - Лопес: что было раньше

Встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.

Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.

Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш. Однако после боя Ломаченко против Масайоши Накатани отец Лопеса заявил, что они готовы дать реванш украинцу. Промоутер американца и украинца сказал, что реванш может состояться весной 2022 года.

Однако затем Лопес заявил, что не собирается давать реванш Ломаченко.

Автор: Антон Дударь