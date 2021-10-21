Многострадальный бой Лопеса против Камбососа получил новую дату.

Бой за звание абсолютного чемпиона в легком весе между обладателем всех поясов дивизиона американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО) наконец-то получил официальную дату и место проведения.

Поединок Лопес - Камбосос состоится 27 ноября на малой арене (Hulu Theater) спорткомплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает новый организатор боя DAZN.

Стоит отметить, что это уже девятая дата для этого многострадального события. Лопес и Камбосос изначально должны были провести поединок 5 июня, затем дату сместили на 19 июня. После того, как Лопес подхватил коронавирус, схватку снова перенесли на 14 августа, а чуть позже на 11 сентября.

Поединок должен был состояться 4 октября. Позже организаторы решили перенести бой на 16 октября. Это было связано с тем, что 4 октября пройдет матч "Лас-Вегас Рэйдерс" против "Лос-Анджелес Чарджерс".

Бой должен был состояться на стриминге Triller, который выложил за событие более 6 миллионов долларов, но из-за постоянных переносов компания потратила, по слухам, более 10 миллионов долларов и решила отказаться от права организовать данный поединок.

Лопес - Камбосос: перед боем

В последний раз Теофимо Лопес выходил на ринг в 18 октября против украинца Василия Ломаченко. Тогда единогласным решением судей победа была отдана американцу. В этом бою украинец потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал абсолютным чемпионом мира.

Отметим, что Теофимо Лопес категорически отказывается давать реванш Василию Ломаченко, он заявил, что готов сразиться с кем угодно, кроме украинца.

В ноябре 2020 года в Британии Камбосос-младший стал обязательным претендентом, победив экс-чемпиона Ли Селби раздельным решением судей.

Автор: Владимир Медяник