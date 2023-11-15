Александр Усик хочет провести бой на стадионе "Олимпийский".

Действующий обладатель титулов IBF, IBO, WBA и WBO Александр Усик рассказал о желании провести поединок в Киеве.

Украиснкий чемпион заявил, что организует бой на стадионе "Олимпийский" после победы Украины в войне с российскими оккупантами.

"Сейчас мы не можем этого сделать, потому что в нашей стране идет война. Но после нашей победы, я обязательно организую поединок на "Олимпийском" в Киеве для того, чтобы порадовать свою родную публику и каждого украинца, который придет на стадион.

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Для меня лично большая мотивация и благодарность тем ребятам, которые защищают нашу страну. Когда я общаюсь с ними по телефону, я вижу их лица, я вижу их улыбку, вижу их эмоции. Когда они кричат: "Да!! Победа!!". Это тоже их часть победы. Знаете, когда я боксирую, выигрывает вся моя страна и все те, кто за меня болеют", - приводит слова Александра Усика TNT Sports Boxing.

Добавим, что свой следующий поединок Александр Усик проведет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде против британца Тайсона Фьюри. На кону в этом бою будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ожидается, что бой Усик - Фьюри состоится в феврале 2024 года.

Стоит отметить, что победитель поединка Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом в королевском дивизионе. Кроме того, победитель этого боя станет первым в истории обладателем 4 главных поясов в хевивейте.

Напомним, последним абсолютным чемпионом хевивейта был Леннокс Льюис. В 1999 году он победил Эвандера Холифилда. Однако тогда на кону стояли только три пояса - WBC, IBF и WBA.

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