Первые свои деньги знаменитый боксер заработал на ферме.

Обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, сколько денег получил с первой официальной зарплаты.

Знаменитый боксер признался, что первые деньги в своей жизни он получил за работу на ферме.

"Моя первая официальная зарплата - 39 или 37 гривен, когда я в селе, Рыботине, работал на ферме - помогал собирать сено, пасти коров. Тогда мне было 11 или 12 лет", - сказал Усик.

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Стоит отметить, что на данный момент Усик является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов Украины.

Еще в 2020 году заработки Усика за всю профессиональную карьеру не превышали четырех миллионов долларов. Однако они существенно выросли после первого боя с британским боксером Энтони Джошуа в октябре 2021 года, за который Александр получил 13 миллионов долларов.

Гонорар Усика за реванш с Джошуа составил 35 миллионов долларов.

По данным Sportekz, за свою карьеру Александр Усик уже заработал как минимум 52 миллиона долларов.

Напомним, реванш Усика против Джошуа состоялся в августе прошлого года. Украинец одержал победу раздельным решением судей и защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Также украинец завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring.

Ожидается, что свой следующий бой украинец проведет против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

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