Тони Беллью рассказал, как принимал решение выходить на бой против Усика.

Экс-чемпион мира Тони Беллью признался, что не хотел драться с украинским боксером Александром Усиком.

Как рассказал британский боксер, бой он принял из-за дерзкого вызова украинца после победы над Муратом Гассиевым. Своими словами Усик не оставил ему выбора.

"На самом деле я не хотел драться с Усиком. Я завершил карьеру и отправился в медовый месяц. Он прокричал мое имя. Стоит признать, что Александр очень лестно высказывался обо мне. Когда я ушел из первого тяжелого веса, он сказал, что считает меня лучшим крузером в мире. Усик побил Гловацки в бою за титул WBO, а я как раз покинул крузервейт. Возможно, это произошло даже до его боя с Гловацки, когда он еще не был чемпионом. Да, я покинул первый тяжелый вес, когда он еще не дрался в чемпионских боях.

Я помню, как проводил медовый месяц, а этот парень, который не знает ни одного слова на английском, сказал: "Тони Беллью, я хочу Тони Беллью". И я такой подумал: "Вот паршивец!" Он вывел меня из себя и я сразу же позвонил своему промоутеру Эдди Хирну", - приводит слова Беллью Fightnews.

Напомним, что в 2018 году Усик нокаутировал Беллью в восьмом раунде.

Добавим, что в сентябре этого года Александр Усик единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO.

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