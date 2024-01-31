Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко поделился своим прогнозом на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
38-летний спортсмен заявил, что в этом бою больше шансов на победу у "Цыганского короля". При этом Деревянченко отметил, что в предыдущем бою против Фрэнсиса Нганну британец был в плохой форме и если он плохо подготовится к поединку с Уиском, то Александр должен будет его одолеть.
"Я немного отдаю предпочтение Тайсону Фьюри. Хотя и считаю, что в предыдущем поединке против Фрэнсиса Нганну он проиграл. Это лично моя точка зрения. Думаю, что если он будет выглядеть так же против Усика, то Александр должен его проходить.
Но все-таки нужно отдать должное и Нганну. Он очень здоровенный, очень крепкий, у него очень мощный удар. У Усика совсем другие сильные стороны. У него сильная работа ног. Он классно двигается. Вопрос в том, как он будет их использовать против Фьюри, учитывая, что он ниже и что у него меньший размах рук.
Вопрос в том, как он будет на ногах "раздергивать" Фьюри, как будет его "вытаскивать" на себя…", - приводит слова Деревянченко Национальная лига профессионального бокса Украины.
Напомним, поединок Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель этого боя получит специальный пояс абсолютного чемпиона мира. Он будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе".
Добавим, что Александр Усик на профи-ринге одержал 21 победу в 21 бою, а в послужном списке Тайсона Фьюри 34 победы и одна ничья в 35 боях.