Украинец признался, что молится каждый день и перед боями.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик поделился своим мнением на тему смертей боксеров во время поединков.

Об этом опытный украинский боксер рассказал в интервью Маше Ефросининой.

Отвечая на вопрос о том, не страшно ли ему получить травму в ринге, которая несовместима с жизнью, 35-летний спортсмен отметил, что такое бывает, и это "житие". Боксер признался, что молится каждый день и перед боями, чтобы его родня не ощутила того, что ощущали люди за последние два-три года.

"Дочке задали вопрос. Она плакала, пришла со школы. Говорит, вот какой он негодяй, зачем он этот вопрос задал, зачем он это сказал и все остальное.

Ситуации были, пару человек там умерло после боев. Это все рядом. Оно ходит где-то рядышком. Я не знаю, я не думаю об этом. Вот просто не думаю и все", - сказал Усик.

Читайте также"На крымской границе кошмарят": Усик рассказал, когда в последний раз был на полуостровеНапомним, Александр Усик рассказал, что сейчас в Украине ему трудно подписать рекламный контракт из-за его неоднозначных политических заявлений.

Александр Усик: скандалы