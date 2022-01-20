Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик поделился своим мнением на тему смертей боксеров во время поединков.
Об этом опытный украинский боксер рассказал в интервью Маше Ефросининой.
Отвечая на вопрос о том, не страшно ли ему получить травму в ринге, которая несовместима с жизнью, 35-летний спортсмен отметил, что такое бывает, и это "житие". Боксер признался, что молится каждый день и перед боями, чтобы его родня не ощутила того, что ощущали люди за последние два-три года.
"Дочке задали вопрос. Она плакала, пришла со школы. Говорит, вот какой он негодяй, зачем он этот вопрос задал, зачем он это сказал и все остальное.
Ситуации были, пару человек там умерло после боев. Это все рядом. Оно ходит где-то рядышком. Я не знаю, я не думаю об этом. Вот просто не думаю и все", - сказал Усик.
Читайте также"На крымской границе кошмарят": Усик рассказал, когда в последний раз был на полуостровеНапомним, Александр Усик рассказал, что сейчас в Украине ему трудно подписать рекламный контракт из-за его неоднозначных политических заявлений.
Александр Усик: скандалы
- Усик неоднократно попадал в скандальные ситуации из-за своих взглядов, позиции и высказываний по ряду вопросов.
- Так, боксера не раз спрашивали о том, "чей Крым?". В апреле 2014 года он называл Крым украинским, но в следующие годы отвечал "Крым - это Крым", "Крым - Божий", говорил: "Мы кричим про территории - чей Крым, чей Крым... Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там есть - это и есть Крым", а также называл вопросы про Крым "собачьими".
- Также Усику припоминают то, что он является прихожанином Московского патриархата. Так, он называл митрополита Онуфрия "абсолютным чемпионом мира в своем деле".
- В апреле 2020 года Усик вместе с Василием Ломаченко поздравили всех с Пасхой в компании российских артистов и священников.
- В 2020 году Усик вместе с Василием Ломаченко снялся в российском фильме о вере, после чего боксеры были включены в базу "Миротворца".
- Еще одну волну критики в свой адрес Усик вызвал, когда сказал, что предпочитает, чтобы его называли "Александр", а не "Олександр".
- В 2021 году Усик появился в фильме супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко "Паломница". Позже боксер заявил, что не хотел сниматься в фильме и назвал это "информационной войной".
- При этом Усик не раз признавался в любви к Украине и даже посвящал родному государству стихи.