Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что сейчас в Украине ему трудно подписать рекламный контракт из-за его неоднозначных политических заявлений.
Об этом 35-летний боксер рассказал в интервью Маше Ефросининой.
По словам Александра, он потерял много денег из-за своей позиции, но не переживает по этому поводу.
"Спонсоры? В Украине нет. Общаемся сейчас. Ситуация такая, что с хейтом и этим разделением, непониманием очень много контрактов сорвалось, многомиллионных контрактов. Они отказались. Например, ты там политически высказывался. Я говорю: "Где, покажите". "Ну вот на тебя там говорят". Ну так говорят или я говорю. Немало денег я потерял из-за своей позиции - я не жалею об этом. Деньги - это, пожалуй, самый легкий ресурс, который можно пополнить", - сказал Усик.
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Александр Усик: скандалы
- Усик неоднократно попадал в скандальные ситуации из-за своих взглядов, позиции и высказываний по ряду вопросов.
- Так, боксера не раз спрашивали о том, "чей Крым?". В апреле 2014 года он называл Крым украинским, но в следующие годы отвечал "Крым - это Крым", "Крым - Божий", говорил: "Мы кричим про территории - чей Крым, чей Крым... Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там есть - это и есть Крым", а также называл вопросы про Крым "собачьими".
- Также Усику припоминают то, что он является прихожанином Московского патриархата. Так, он называл митрополита Онуфрия "абсолютным чемпионом мира в своем деле".
- В апреле 2020 года Усик вместе с Василием Ломаченко поздравили всех с Пасхой в компании российских артистов и священников.
- В 2020 году Усик вместе с Василием Ломаченко снялся в российском фильме о вере, после чего боксеры были включены в базу "Миротворца".
- Еще одну волну критики в свой адрес Усик вызвал, когда сказал, что предпочитает, чтобы его называли "Александр", а не "Олександр".
- В 2021 году Усик появился в фильме супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко "Паломница". Позже боксер заявил, что не хотел сниматься в фильме и назвал это "информационной войной".
- При этом Усик не раз признавался в любви к Украине и даже посвящал родному государству стихи.