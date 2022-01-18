Украинский боксер рассказал о своих проблемах с рекламными контрактами.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что сейчас в Украине ему трудно подписать рекламный контракт из-за его неоднозначных политических заявлений.

Об этом 35-летний боксер рассказал в интервью Маше Ефросининой.

По словам Александра, он потерял много денег из-за своей позиции, но не переживает по этому поводу.

"Спонсоры? В Украине нет. Общаемся сейчас. Ситуация такая, что с хейтом и этим разделением, непониманием очень много контрактов сорвалось, многомиллионных контрактов. Они отказались. Например, ты там политически высказывался. Я говорю: "Где, покажите". "Ну вот на тебя там говорят". Ну так говорят или я говорю. Немало денег я потерял из-за своей позиции - я не жалею об этом. Деньги - это, пожалуй, самый легкий ресурс, который можно пополнить", - сказал Усик.

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