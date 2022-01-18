Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик ярко отметил свой день рождения. Знаменитому украинскому боксеру исполнилось 35 лет.
В подарок Александр Усик получил огромный торт. Задувая свечи, украинец исполнил зажигательный танец.
"Hello! Heavyweight!" ("Привет, супертяжелый вес!") – сказал Усик.
January 18, 2022
Где именно праздновал Усик неизвестно.
Напомним, в апреле планируется реванш Усика с Джошуа. В случае победы, во второй половине года украинец рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
Читайте также"Паршивец! Он вывел меня из себя": бывший соперник Усика признался, что не хотел драться с украинцемУсик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.
- Наиболее вероятным местом проведения реванша называют традиционно Великобританию, а также страны Ближнего Востока.