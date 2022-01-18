Украинский чемпион отпраздновал 35-летие.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик ярко отметил свой день рождения. Знаменитому украинскому боксеру исполнилось 35 лет.

В подарок Александр Усик получил огромный торт. Задувая свечи, украинец исполнил зажигательный танец.

"Hello! Heavyweight!" ("Привет, супертяжелый вес!") – сказал Усик.

Где именно праздновал Усик неизвестно.

Напомним, в апреле планируется реванш Усика с Джошуа. В случае победы, во второй половине года украинец рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.