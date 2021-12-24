Александр Беспутин поддерживает украинских боксеров Усика и Ломаченко.

Бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин прокомментировал критику в адрес украинского боксера Василия Ломаченко, который появился на ринге после победы над Ричардом Комми с флагом родного для себя города Белгород-Днестровского, а не Украины.

Российский боксер сказал слова поддержки в адрес Ломаченко, заявив, что Василий, как и Александр Усик, является настоящим патриотам Украины и критикуют их обоих несправедливо.

"Не очень хочется лезть в политику. Но мне обидно за своего друга так, будто это пишут в мой адрес. Вася посчитал нужным сделать так после победы над Комми, и я его решение в любом случае поддерживаю.

Меня это сильно поражает: что Ломаченко, что Александр Усик являются настоящими патриотами, пропагандируют настоящие ценности нормального человека. Они говорят правильные вещи. А в итоге в их адрес идет троллинг. Честно, я понять не могу, и тут цензурных слов не найти", - сказал Беспутин в интервью Матч ТВ.

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