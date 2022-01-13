Теренс Кроуфорд подал иск против Боба Арума.

34-летний американский боксер Теренс Кроуфорд подал судебный иск против главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума. Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) обвинил легендарного 90-летнего промоутера в расизме.

Об этом сообщает BoxingScene.

Кроуфорд уверяет, что Арум хуже защищает интересы темнокожих боксеров, дискриминирует их и не продвигает их карьеры. Теренс прекратил сотрудничество с Top Rank год назад.

"Сегодня Арума считают конфликтным белым стариком из-за его расистских заявлений и умышленного ущерба репутации афроамериканским боксерам. Пострадавшие бойцы, связанные с Top Rank контрактом, боятся заговорить и потерять возможность выступать в течение действия соглашения, которое может достигать 5-7 лет", - говорится в иске.

Кроуфорд обвинил Top Rank в невыполнении контрактных обязательств и требует компенсации в размере 10 миллионов долларов. Боб Арум не замедлил с ответом:

"Иск Кроуфорда против Top Rank необоснован, а его гадкие обвинения в расизме - неоправданны. Он это знает и его адвокат это знает. Всю свою карьеру промоутера я провел как чемпион среди чернокожих, латиноамериканских и других цветных боксеров. Я не сомневаюсь, что суд посмотрит на иск со стороны Кроуфорда как на попытку мошенничества".

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Заметим, что украинец Василий Ломаченко тоже является клиентом Боба Арума.

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