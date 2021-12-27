Украинский боксер Александр Усик показал фото со своими сыновьями - Кириллом и Михаилом.
Снимки появились в Instagram.
Усик вышел с детьми на улицу, чтобы позаниматься спортом. На одном из селфи Кирилл держит футбольный мяч. Известно, что сын боксера занимается футболом в киевском клубе "Левый берег".
На другом фото Усик позирует с Михаилом в боксерских стойках.
Отметим, что младшему сыну боксера, Михаилу, в январе исполнится семь лет. Старшему, Кириллу, в феврале будет девять.
Усик и его супруга Екатерина также воспитывают дочь Елизавету, которой 11 лет.
Напомним, недавно Усик рассказал, смотрят ли его бои дочь и сыновья.
Сейчас Усик отдыхает, так как пока неизвестно, когда состоится его следующий бой, которым, скорее всего, будет реванш с Энтони Джошуа.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.
- Промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.