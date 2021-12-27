Александр Усик воспитывает двух сыновей - Кирилла и Михаила.

Украинский боксер Александр Усик показал фото со своими сыновьями - Кириллом и Михаилом.

Снимки появились в Instagram.

Усик вышел с детьми на улицу, чтобы позаниматься спортом. На одном из селфи Кирилл держит футбольный мяч. Известно, что сын боксера занимается футболом в киевском клубе "Левый берег".

На другом фото Усик позирует с Михаилом в боксерских стойках.

Отметим, что младшему сыну боксера, Михаилу, в январе исполнится семь лет. Старшему, Кириллу, в феврале будет девять.

Усик и его супруга Екатерина также воспитывают дочь Елизавету, которой 11 лет.

Напомним, недавно Усик рассказал, смотрят ли его бои дочь и сыновья.

Сейчас Усик отдыхает, так как пока неизвестно, когда состоится его следующий бой, которым, скорее всего, будет реванш с Энтони Джошуа.

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