Директор команды Александра Усика и по совместительству один из его тренеров Сергей Лапин-младший заявил, что Тайсону Фьюри не помогут лучшие антропометрические данные в бою против украинского боксера.
Об этом сообщает BoxingScene.
Рост Фьюри - 206 см, а Усика - 191 см, однако Лапин объяснил, за счет чего Александр сможет побить британца.
"Фьюри имеет преимущество в размерах и он мобильный и быстрый для боксера со своими размерами, но есть одно "но". Самой большой проблемой этих огромных тяжеловесов является их состояние в двенадцатираундовых противостояниях. Темп боя, который задает Александр, огромные тяжеловесы сегодня не выдерживают", - заметил Лапин.
"Технически это будет очень интересно. У Фьюри очень неудобная техника бокса, но для того, чтобы он нанес свою серию ударов, ему нужно будет потратить много усилий, и это его в конце концов погубит", - добавил менеджер.
"Преимущество Фьюри в весе и росте в этом бою для Усика не имеет значения, он адаптируется к любому сопернику. Вскоре все увидят, как Усик наведет порядок в супертяжелом весе", - сделал предсказание Лапин.
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Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.