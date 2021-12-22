Сергей Лапин считает, что Тайсон Фьюри не выдержит темп поединка с Александром Усиком.

Директор команды Александра Усика и по совместительству один из его тренеров Сергей Лапин-младший заявил, что Тайсону Фьюри не помогут лучшие антропометрические данные в бою против украинского боксера.

Об этом сообщает BoxingScene.

Рост Фьюри - 206 см, а Усика - 191 см, однако Лапин объяснил, за счет чего Александр сможет побить британца.

"Фьюри имеет преимущество в размерах и он мобильный и быстрый для боксера со своими размерами, но есть одно "но". Самой большой проблемой этих огромных тяжеловесов является их состояние в двенадцатираундовых противостояниях. Темп боя, который задает Александр, огромные тяжеловесы сегодня не выдерживают", - заметил Лапин.

"Технически это будет очень интересно. У Фьюри очень неудобная техника бокса, но для того, чтобы он нанес свою серию ударов, ему нужно будет потратить много усилий, и это его в конце концов погубит", - добавил менеджер.

"Преимущество Фьюри в весе и росте в этом бою для Усика не имеет значения, он адаптируется к любому сопернику. Вскоре все увидят, как Усик наведет порядок в супертяжелом весе", - сделал предсказание Лапин.

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