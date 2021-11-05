Теофимо Лопес / фото toprank.com
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес снова заговорил о Василии Ломаченко.
Слова американца приводит Вoxingnews24.
"Ломаченко победил бы всех этих ребят, каждого из них. Ломаченко избил бы Дэвиса, сожрал бы Хейни и победил бы Шакура Стивенсона. Хоть карьера Ломаченко уже подходит к концу, но этого достаточно, чтобы побить многих парней", - сказал Лопес.
Также Теофимо дал комментарий относительно своего следующего боя с австралийским боксером Джорджем Камбососом-младшим:
"Камбосос будет в большой беде. Он будет уничтожен. Наш поединок продлится один раунд".
Ломаченко - Лопес: что было раньше
- Встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.
- Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.
- После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.
- Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш. Однако после боя Ломаченко против Масайоши Накатани отец Лопеса заявил, что они готовы дать реванш украинцу. Промоутер американца и украинца сказал, что реванш может состояться весной 2022 года.
- Однако затем Лопес заявил, что не собирается давать реванш Ломаченко.