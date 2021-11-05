Теофимо Лопес также дерзко пообещал нокаутировать в первом раунде Джорджа Камбососа.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес снова заговорил о Василии Ломаченко.

Слова американца приводит Вoxingnews24.

"Ломаченко победил бы всех этих ребят, каждого из них. Ломаченко избил бы Дэвиса, сожрал бы Хейни и победил бы Шакура Стивенсона. Хоть карьера Ломаченко уже подходит к концу, но этого достаточно, чтобы побить многих парней", - сказал Лопес.

Также Теофимо дал комментарий относительно своего следующего боя с австралийским боксером Джорджем Камбососом-младшим:

"Камбосос будет в большой беде. Он будет уничтожен. Наш поединок продлится один раунд".

Ломаченко - Лопес: что было раньше

Встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.

Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.

Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш. Однако после боя Ломаченко против Масайоши Накатани отец Лопеса заявил, что они готовы дать реванш украинцу. Промоутер американца и украинца сказал, что реванш может состояться весной 2022 года.

Однако затем Лопес заявил, что не собирается давать реванш Ломаченко.

Автор: Артем Будрин