Американский боксер готов сразиться с кем угодно, кроме Василия Ломаченко.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес вновь заговорил о Василии Ломаченко. Американец не намерен давать реванш украинцу.

Слова Лопеса приводит WBN.

"Матч-реванш против Ломаченко, бесспорно, не состоится. Если бы я проиграл, они бы никогда не дали мне матч-реванш. Я, вероятно, получил бы 100 тысяч долларов после поражения и дрался бы в андеркартах, все забыли бы обо мне. Все случилось так, как было, я выиграл. Я стал абсолютным чемпионом мира в легком весе в эпоху четырех поясов. Меня ждут бои масштабнее и лучше. Кто бы ни хотел сразиться со мной, будь то Джервонта, Хейни, Гарсия или весь мир, я буду драться с кем угодно. Всегда открыт для этого", - сказал Лопес.

Напомним, что в лагере Лопеса ранее были не против провести реванш с Ломаченко.

Тем временем Василий готовится провести первый поединок в карьере против африканского боксера.

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Ломаченко - Лопес: что было раньше

Первая встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой длился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.

Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.

Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш. Однако после боя Ломаченко против Масайоши Накатани отец Лопеса заявил, что они готовы дать реванш украинцу.

Промоутер Лопеса и Ломаченко рассказал, когда может произойти реванш.

Автор: Артем Будрин