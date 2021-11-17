Александр Гвоздик считает, что Артему Далакяну нельзя недооценивать соперника.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился своим мнением о предстоящем поединке обладателя титула WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна против панамца Луиса Консепсьона.

"У Артема будет непростой поединок. На чемпионском уровне проходных боев не бывает в принципе. А тут еще опытный соперник, мечтающий поменять временный титул на полноценный. Причем, понимая, что подобного шанса у него уже может и не быть. Не забывайте, что Консепсьон провел на профессиональном ринге почти вдвое больше поединков, чем Далакян", - сказал Гвоздик пресс-службе Union Boxing Promotion.

Гвоздик подчеркнул, что этот поединок очень важен для украинского чемпиона:

"Для Консепсьона этот бой очень важен. Но не менее значителен он и для Далакяна. Артему уже 34 года и, если он хочет объединить несколько титулов в дивизионе, следует поторопиться. Луис - отличный соперник, чтобы еще раз заявить о себе, провести обязательную защиту, обезопасить в случае победы пояс и думать об объединительных боях".

Он также сказал, что Далакяну не стоит недооценивать соперника:

"Панамец - неплохо обученный, характерный хорошо бьющий боксер. С такими оппонентами нужно быть внимательными с первой до последней секунды каждого раунда. Конечно, его заявления о желании забрать пояс из Украины - часть шоу перед боем, но недооценивать Консепсьона явно не стоит. В идеале Артему следует не просто победить, а сделать это очень эффектно".

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Артем Далакян: пятая защита пояса

Далакян завоевал пояс чемпиона мира в 2018 году в США, победив единогласным решением судей Брайана Велорию.

После этого украинец провел четыре защиты титула. Он побеждал Сиричана Тайена, Грегорио Леброна, Саравуту Таворнхама и Хосбера Переса.

В поединке против Переса Далакян сумел победить, даже несмотря на то, что провел большую часть боя с переломом руки.

Далакян провел на профи-ринге 20 боев и во всех одержал победы. У Консепсьона - 39 побед и 8 поражений.

Автор: Антон Дударь