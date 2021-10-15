Артем Далакян выйдет на ринг в ноябре.

Чемпион мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артем Далакян проведет защиту своего титула в поединке против "временного" чемпиона Луиса Консепсьона.

Об этом сообщает пресс-служба Union Boxing Promotion.

Бой состоится 20 ноября в Киеве - в Выставочном Центре АККО Интернешнл.

Ранее команда Union Boxing Promotion выиграла промоутерские торги на организацию боя в Украине.

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Панамец Консепсьон - экс-чемпион мира в двух разных весовых категориях. На профи-ринге в его активе 39 побед, а в пассиве - 8 поражений.

Артем Далакян: пятая защита пояса

Далакян завоевал пояс чемпиона мира в 2018 году в США, победив единогласным решением судей Брайана Велорию.

После этого украинец провел четыре защиты титула. Он побеждал Сиричана Тайена, Грегорио Леброна, Саравуту Таворнхама и Хосбера Переса.

В поединке против Переса Далакян сумел победить, даже несмотря на то, что провел большую часть боя с переломом руки.

Автор: Антон Дударь