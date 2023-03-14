Украинский боксер продолжает публиковать скандальные посты в своем Инстаграме.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, которого общественная организация "Рух ЧЕСНО" внесла в список госпредателей, сделал новую скандальную публикацию.

На своей странице в социальной сети Инстаграм знаменитый боксер опубликовал обращение митрополита Антония Паканича о притеснении Украинской православной церкви московского патриархата.

"С нами Бог! Да будет мир", - написал под постом Ломаченко.

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Стоит отметить, что это уже далеко не первая скандальная публикация Василия Ломаченко в Инстаграме, из-за чего его страница была заблокирована для украинских пользователей.

Ранее боксер посещал Киево-Печерскую Лавру, чтобы испечь просфоры и поделился снимками в социальных сетях, на которые общественность возмущенно отреагировала.

Кроме того, спортсмен опубликовал совместные фото и две части интервью со скандальным Митрополитом Лукой, против которого были введены санкции.

А совсем недавно Ломаченко посетил турнир UFC 285 в Лас-Вегасе (США), где сделал совместное фото с представителем страны-террориста Исламом Махачевым.

Напомним, сейчас Василий Ломаченко находится в США, где готовится к бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Девина Хэйни.

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