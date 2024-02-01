Тайсон Фьюри уверен, что сможет победить Александра Усика.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался об Александре Усике накануне поединка за титул абсолютного чемпиона мира.

"Цыганский король" считает, что бой против украинца ничем не отличается от всех остальных его боев. Также британец отметил, при каком условии Усик сможет его победить.

"Я никогда не рассматривал Усика как соперника. Были Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Потом он победил Джошуа и встал на его место. Я буду готовиться к бою с ним, спаррингуя с левшами, вот и все. Это бокс. Если он будет лучше меня, значит он побьет меня. Если я буду лучше, значит я побью его. Вот и все. Здесь все просто.

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Я не боюсь боксеров. За моими плечами много боев, я побил всех этих парней по всему миру. У меня 35 профессиональных боев, 15 лет работы. Я не особо переживаю. Я в этой игре долгое, очень долгое время. Он [Усик] среднего роста, он такой же, как все эти тяжеловесы. Он левша. Мой брат левша, как и отец, поэтому мне не впервой работать с левшой. Мы встретимся на ринге и выбьем друг из друга дерьмо. Вот и все", - приводит слова Тайсона Фьюри Boxing Scene.

Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Победитель поединка станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом королевского дивизиона, а также получит от организаторов боя специальный пояс абсолютного чемпиона мира, который будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе".

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