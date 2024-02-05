Тайсон Фьюри заявил, что нокаутирует Александра Усика в бою за "абсолюта".

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о переносе боя за титул абсолютного чемпиона мира против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

"Цыганский король" грубо оскорбил украинского боксера и заявил, что нокаутирует его.

"У нас новая дата поединка. Большой привет Турки Аль аш-Шейху за то, что новая дата была названа так быстро. В жизни иногда происходят дерьмовые вещи, но нельзя позволять этому выбить тебя из колеи. Продолжаем двигаться вперед.

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Усик там уже скулит: "Тайсон хочет уйти на пенсию". Никакой пенсии, ублюдок! Я тебя нокаутирую! Вырублю тебя! 18 мая, новая дата, прямая трансляция и эксклюзивно из Саудовской Аравии", - заявил Фьюри в своем Твиттере.

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был состояться 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере и поединок перенесли. Новая дата - 18 мая 2024 года.

Победитель поединка Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе в эпоху четырех основных поясов.

Добавим, что победителю этого поединка достанется специальный пояс абсолютного чемпиона мира, который будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе".

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