Василий Ломаченко хочет провести бой с Джорджем Камбососом.

Украинский боксер Василий Ломаченко хочет провести титульный поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа, несмотря на то, что в Украине идет война.

Как сообщает издание ESPN, команда украинского боксера ведет переговоры с руководством страны о том, чтобы Ломаченко позволили покинуть пределы Украины.

Напомним, во время начала российского вторжения в Украину Ломаченко находился в Греции, однако добровольно вернулся в страну и пополнил ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского.

Возможно боксер планировал в скором времени покинуть охваченную войной Украину и вернуться к подготовке поединка против Камбососа, однако в стране вступил в силу закон, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать за границу.

Отмечается, что Ломаченко еще в феврале договорился о бое с Камбососом 5 июня в Мельбурне и если на следующей неделе не станет ясно, сможет ли боксер покинуть Украину и начать тренировочный лагерь, то команда Камбососа активизирует переговоры с Девином Хэйни.

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