20-летний украинский боксер полусреднего веса Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО) в марте проведет свой пятый бой на профессиональном ринге.
Соперником украинца станет 30-летний французский спортсмен Батоура Гирассы (6-6-2, 1 КО), сообщает B1 Boxing.
Бой состоится 3 марта в Киеве в рамках шоу Champion Boxing Promotions.
В своем последнем поединке, который состоялся 8 декабря 2021 года, Михалушко победил Октавиана Гратии (8-21, 4 КО) техническим нокаутом во втором раунде.
Ранее сообщалось, что перспективный украинский боксер Карен Чухаджян победил оппонента из Великобритании Райана Мартина и завоевал титул IBF.
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