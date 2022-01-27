Украинец Ярослав Михалушко в Киеве сразится против Батоура Гирассы.

20-летний украинский боксер полусреднего веса Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО) в марте проведет свой пятый бой на профессиональном ринге.

Соперником украинца станет 30-летний французский спортсмен Батоура Гирассы (6-6-2, 1 КО), сообщает B1 Boxing.

Бой состоится 3 марта в Киеве в рамках шоу Champion Boxing Promotions.

В своем последнем поединке, который состоялся 8 декабря 2021 года, Михалушко победил Октавиана Гратии (8-21, 4 КО) техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что перспективный украинский боксер Карен Чухаджян победил оппонента из Великобритании Райана Мартина и завоевал титул IBF.