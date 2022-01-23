Виктор Постол проведет бой против американца Гэри Антуана Расселла.

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол 26 февраля выйдет в ринг против американца Гэри Антуана Расселла.

Бой состоится в андеркарде встречи Криса Кольберта и Роджера Гутьерреса на Showtime. Об этом официально объявили в эфире телеканала во время трансляции субботних поединков.

Американец моложе Постола на 13 лет (38 против 25), а потому это будет противостояние опыта и молодости.

Виктор провел последний бой в августе 2020 года - тогда уроженец Киевской области потерпел поражение в титульном поединке. Всего на профи-ринге на счету Постола 34 боя (31 победа и 3 поражения).

Виктор владел титулом чемпиона мира, однако потерял пояс WBC в результате поражения от Теренса Кроуфорда в 2016-м году.

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