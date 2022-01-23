Карен Чухаджян показал настоящее доминирование в ринге.

В рамках вечера бокса в немецком Карлсруэ 25-летний украинец Карен Чухаджян победил оппонента из Великобритании Райана Мартина.

Чухаджян одержал досрочную победу техническим нокаутом в восьмом раунде.

Это был поединок за титул IBF Inter-Continental в полусреднем весе.

Для Карена это 20-я победа при одном поражении на профи-ринге. Британец Мартин, у которого 14 побед, проиграл третий раз в своей карьере.

В прошлом году Чухаджян побил россиянина на территории соперника.

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