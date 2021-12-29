Александр Красюк рассказал о планах Беринчика в следующем году.

Украинский боксер Денис Беринчик (16-0, 9 КО), который недавно защитил свой второстепенный титул чемпиона по версии WBO International, в следующем году может стать чемпионом мира.

Промоутер Александр Красюк в интервью BoxOffice поделился дальнейшими планами на карьеру непобедимого украинца.

- Что зрителям и болельщикам Беринчика ждать в 2022 году?

– Бой за титул чемпиона мира.

- Ты в это веришь?

– Я обязан в это верить.

- Я не верю.

– Окей, мои прогнозы сбываются?

- Да.

– Будет у него бой за титул чемпиона мира. Обязательно будет. Причем не благодаря, а вопреки, – сказал Красюк.

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