Украинский боксер Денис Беринчик (16-0, 9 КО), который недавно защитил свой второстепенный титул чемпиона по версии WBO International, в следующем году может стать чемпионом мира.
Промоутер Александр Красюк в интервью BoxOffice поделился дальнейшими планами на карьеру непобедимого украинца.
- Что зрителям и болельщикам Беринчика ждать в 2022 году?
– Бой за титул чемпиона мира.
- Ты в это веришь?
– Я обязан в это верить.
- Я не верю.
– Окей, мои прогнозы сбываются?
- Да.
– Будет у него бой за титул чемпиона мира. Обязательно будет. Причем не благодаря, а вопреки, – сказал Красюк.
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- В последний раз Беринчик выходил на боксерский ринг 18 декабря 2021 года. Он победил россиянина Ису Чаниева единогласным решением судей.
- Всего украинец провел 16 боев, в которых одержал 16 побед (9 нокаутом).
- Беринчик является серебряным олимпийским призером (2012) и серебряным призером чемпионата мира (2011).
- Среди профессионалов действующий чемпион по версии WBO International (2018 - н. в.) в легком весе и бывший чемпион по версии WBO Oriental (2017-2018) в легком весе.