Денис Беринчик остается непобедимым боксером на профиринге.

26 августа украинский боксер Денис Беринчик провел бой против шведа Энтони Йигита.

Поединок состоялся во Вроцлаве на стадионе "Тарчински Арена" в андеркарде противостояния Александр Усик - Дэниэль Дюбуа.

35-летний Денис одержал победу единогласным решением судей: 117:111, 115:114, 116:112. Он защитил пояс International WBO в легком весе.

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Добавим, что украинский спортсмен вышел на бой в образе викинга.

Беринчик остается непобедимым боксером на профиринге: для него эта победа стала 18-й в карьере (9 - нокаутом). Йигит потерпел четвертое поражение при 26 победах и одной ничьей.

Это был первый поединок для Дениса в этом году. В прошлом году он избил француза Ивана Менди в Лондоне.

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