Суперпоединок может состояться уже в декабре.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, сообщил, что его клиент готов в декабре сразиться против Тайсона Фьюри. Последний вызвал Джошуа на поединок.

"Мы уже приняли предложение. Но предстоит еще много обсуждений. Сейчас мы в процессе. Если они действительно хотят провести бой, мы только "за". Сначала мы планировали для Энтони бой в декабре, потом в марте, а дальше что-то большое против Фьюри, Уайлдера или Уайта. Но если речь о возможности провести бой за титул чемпиона мира, причем тот, который мы всегда хотели, Джошуа это сделает. Он готов сразиться против Фьюри в декабре", - сказал Хирн в интервью для iFL TV.

Фьюри уже заявил, что распределение гонораров в потенциальном бою с Джошуа будет в его пользу (60% на 40%). Также "Цыганский король" начал предлагать дату боя:

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"Я видел, что они пытаются немного хитрить с датой, потому что у нас официально стадион "Манчестер Юнайтед" забронировано на 12 ноября, однако они говорят, что это слишком малый срок.

Так что у меня есть даже лучший стадион - "Уэмбли", забронированный на 26 ноября этого года. И если он не захочет идти на "Уэмбли" в конце ноября, у меня даже есть для него декабрьская дата – 3 декабря в Кардиффе. Так что выбирай, неудачник. Не выкручивайся", - сказал Фьюри для Talksport.

Ранее Александр Усик объяснил, почему он не может сражаться против Фьюри в 2022 году.

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