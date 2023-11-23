Барри Макгиган считает, что украинский чемпион может одолеть "Цыганского короля".

Легенда мирового бокса и член Зала славы Барри Макгиган поделился своим прогнозом на предстоящий поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Бывший боксер не верит, что британец сможет одолеть украинца. По мнению бывшего боксера, у "Цыганского короля" не самый крепкий подбородок и техничный Усик доставит Тайсону больше проблем, чем это сделал Нганну.

"Выступление Фьюри (в бою с Нганну) нельзя не принимать во внимание. Фрэнсис - очень сильный парень, роботизированный и однообразный, с красивым размашистым хуком передней рукой. При этом он не мог выбрасывать быстрые комбинации и делал все время то же самое. Тем удивительнее, что чемпион мира в супертяжелом весе был отправлен в нокдаун таким ударом.

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Давайте откровенно: Тайсон многократно оказывался на настиле, так что у него не самый крепкий подбородок. Он встал и впоследствии действовал гораздо более осмотрительно. Считаю, что он по праву выиграл сражение, но это было зрелищно. В определенной степени он подвел себя", - сказал Барри Макгигана в комментарии YouTube-каналу "Pro Boxing Fans".

Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии.

В этом поединке британец и украинец определят первого абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе с 2000 года. Кроме того, Александр Усик и Тайсон Фьюри определят первого в истории "абсолюта", который будет обладать четырьмя основными чемпионскими поясами.

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